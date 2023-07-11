О нас

Очередное заседание азербайджано-китайской межправкомиссии пройдет в Китае до конца года

Очередное заседание азербайджано-китайской межправкомиссии пройдет в Китае до конца года Очередное заседание межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Китае до конца текущего года.
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 13:08
Очередное заседание азербайджано-китайской межправкомиссии пройдет в Китае до конца года

Очередное заседание межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Китае до конца текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева с послом Китайской Народной Республики в нашей стране госпожой Куо Мин.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием связей между двумя странами по различным направлениям, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортно-транзитной, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclası bu il Çində keçiriləcək

Самое читаемое

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
7 июля 2023 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi