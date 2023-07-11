Очередное заседание азербайджано-китайской межправкомиссии пройдет в Китае до конца года

Очередное заседание межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Китае до конца текущего года.

Очередное заседание межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Китае до конца текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева с послом Китайской Народной Республики в нашей стране госпожой Куо Мин.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием связей между двумя странами по различным направлениям, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортно-транзитной, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах.