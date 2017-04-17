Стало известно время и место проведения очередного заседания комиссии по демаркации госграницы между Азербайджаном и Россией

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ 13-17 апреля в Баку состоялось четвертое заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел, председатель государственной Комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией Халаф Халафов, российскую делегацию - руководитель российской делегации в Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой Вадим Постнов.

По итогам заседания был подписан Протокол четвертого заседания Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, к которому в качестве приложений были разработаны и утверждены План работ Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2017 год, а также Инструкция о порядке составления Протокола-описания прохождения линии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Очередное заседание Совместной комиссии планируется провести в Москве в третьем квартале 2017 года.