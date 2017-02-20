Обсуждены вопросы развития сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Украины

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией, возглавляемой генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, на встрече 19 февраля Рамиль Усубов с удовлетворением подчеркнул, что в соответствии с политической волей президентов двух стран, дружественными отношениями и подписанными межправительственными документами связи между Азербайджаном и Украиной развиваются во всех сферах, в том числе между правоохранительными органами, силовые структуры двух государств эффективно сотрудничают в области борьбы с преступностью, в частности, против опасных видов организованной преступности. Он выразил признательность генеральному прокурору Юрию Луценко за роль в этой работе, а также личный контроль за расследованием ряда преступлений, совершенных против азербайджанцев на территории Украины.

Затем Рамиль Усубов проинформировал о напряженной общественно-политической ситуации, сложной криминогенной обстановке в нашей республике в первые годы независимости. Напомнив о том, что Азербайджан был спасен от этой катастрофы благодаря решительным мерам, принятым в результате мудрой политики и под руководством великого лидера Гейдара Алиева, возвратившегося к власти по настоятельному требованию народа, министр довел до внимания, что с конца 1995 года в нашей стране воцарилась стабильность, оперативная обстановка была взята под полный контроль. Министр особо отметил, что как логический результат целенаправленной деятельности, успешной политики президента Ильхама Алиева в правоохранительной сфере, сегодня наша страна занимает одно из первых мест в СНГ и Восточной Европе по наименьшему количеству преступлений.

Поблагодарив за теплый прием, высокое гостеприимство и подробную информацию, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил удовлетворение стремительным развитием Азербайджана, стабильностью, созданной в нашей стране. Гость подчеркнул важность дальнейшего развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, подчеркнул, что продолжит усилия с этой целью.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для сторон.

На встрече присутствовал посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.