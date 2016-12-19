Обсуждены вопросы установления сотрудничества между японской префектурой Вакаяма и районами Азербайджана

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде совершил рабочий визит в префектуру Вакаяма.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Японии, в ходе визита посол встретился с губернатором префектуры Йошинобу Нисака и председателем региональной ассамблеи Шиучиро Асаи.

В ходе встречи стороны обсудили пути развития двусторонних отношений, а также возможности установления сотрудничества между Вакаямой и районами Азербайджана.