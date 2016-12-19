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    Обсуждены вопросы установления сотрудничества между японской префектурой Вакаяма и районами Азербайджана

    Посол Азербайджана в Японии совершил рабочий визит в префектуру Вакаяма

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде совершил рабочий визит в префектуру Вакаяма.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Японии, в ходе визита посол встретился с губернатором префектуры Йошинобу Нисака и председателем региональной ассамблеи Шиучиро Асаи.

    В ходе встречи стороны обсудили пути развития двусторонних отношений, а также возможности установления сотрудничества между Вакаямой и районами Азербайджана.

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