Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и группой SUEZ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с генеральным исполнительным директором группы SUEZ Жаном Луи Шасодом.

Как передает Report, на встрече говорилось об участии компании SUEZ в нескольких проектах по очистке питьевой воды в городах Баку и Сумгайыт.

Президент Ильхам Алиев отметил, что население Азербайджана увеличивается, коснулся важности этих проектов, подчеркнул их стратегическое значение.

В ходе беседы были рассмотрены предложения в этой области, состоялся обмен мнениями о предстоящем сотрудничестве.