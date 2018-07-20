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    Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и группой SUEZ

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с генеральным исполнительным директором группы SUEZ Жаном Луи Шасодом.

    Как передает Report, на встрече говорилось об участии компании SUEZ в нескольких проектах по очистке питьевой воды в городах Баку и Сумгайыт. 

    Президент Ильхам Алиев отметил, что население Азербайджана увеличивается, коснулся важности этих проектов, подчеркнул их стратегическое значение.

    В ходе беседы были рассмотрены предложения в этой области, состоялся обмен мнениями о предстоящем сотрудничестве. 

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