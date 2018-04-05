Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Баку конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Крнадака.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, И.Крнадак выразил правительству Азербайджана признательность за организацию конференции министров Движения неприсоединения на высоком уровне.
На встрече министры выразили удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, а также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Главы МИД также отметили важность продолжения успешного двустороннего сотрудничества в многостороннем формате.
В этой связи Э.Мамедъяров отметил о выдвижении Азербайджаном кандидатуры Баку на EXPO-2025.
На встрече также провели обмен мнениями по региональным и международным вопросам.
News DepartmentАвтор новости
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