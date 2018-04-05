Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Баку конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Крнадака.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, И.Крнадак выразил правительству Азербайджана признательность за организацию конференции министров Движения неприсоединения на высоком уровне.

На встрече министры выразили удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, а также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Главы МИД также отметили важность продолжения успешного двустороннего сотрудничества в многостороннем формате.

В этой связи Э.Мамедъяров отметил о выдвижении Азербайджаном кандидатуры Баку на EXPO-2025.

На встрече также провели обмен мнениями по региональным и международным вопросам.