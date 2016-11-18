Обсудят текущее состояние отношений между Милли Меджлисом и Европарламентом

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Под руководством депутата Милли Меджлиса, председателя Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Джаваншира Фейзиева 20 ноября депутаты Ульвия Агаева и Асим Моллазаде отправятся с официальным визитом в Страсбург для участия на предстоящих в рамках структуры встречах.

Об этом Report сообщили из пресс-службы парламента.

Было отмечено, что в рамках визита делегация встретится с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Сайядом Керимом, членами комитета, председателями и членами ряда комитетов и нижних комитетов Европарламента. На встречах затронут нынешнее положение отношений между Милли Меджлисом и Европарламентом и вопросы развития связей.

Здесь также коснутся вопросов устранения факторов, препятствующих развитию двусторонних отношений, проведут обмен мнениями касательно шагов, которые будут приняты для пресечения случаев принятия служащих интересам отдельных политических групп предвзятых документов против Азербайджана.