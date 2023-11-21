Община Западного Азербайджана ответила Саманте Пауэр

В последнее время США начали в крестовый поход против Азербайджана. На этот раз особое "рвение" проявила Саманта Пауэр, которая широко известностна во всем мире своей ярой проармянской позицией.
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"Вызывает отвращение тот факт, что чиновник страны, которая массово уничтожила коренных американцев, не стыдясь этого, обвиняет Азербайджан в "принудительном переселении".
Спрашиваем у С.Пауэр, которая сказала: "США - вместе с этническими армянами из Карабаха", когда же вы будете рядом с депортированными из Армении азербайджанцами?! Когда вы выразите свою обеспокоенность судьбой четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев?! Когда вы проявите солидарность с минными жертвами в Азербайджане?!
Очевидно, из-за вашего менталитета крестоносца вы никогда этого не сделаете. Поэтому нам не нужны лекции от вас и возглавляемой вами организации под названием USAID, в названии которой есть слово "помощь", но занимающейся еструктивной деятельностью в различных странах", - подчеркивается в заявлении.