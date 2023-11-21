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Община Западного Азербайджана ответила Саманте Пауэр

Община Западного Азербайджана ответила Саманте Пауэр В последнее время США выступили в крестовый поход против Азербайджана. На этот раз особый "энтузиазм" проявила обретшая широкую известность во всем мире своей ярой проармянской позицией Саманта Пауэр.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 22:02
Община Западного Азербайджана ответила Саманте Пауэр

В последнее время США начали в крестовый поход против Азербайджана. На этот раз особое "рвение" проявила Саманта Пауэр, которая широко известностна во всем мире своей ярой проармянской позицией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Вызывает отвращение тот факт, что чиновник страны, которая массово уничтожила коренных американцев, не стыдясь этого, обвиняет Азербайджан в "принудительном переселении".

Спрашиваем у С.Пауэр, которая сказала: "США - вместе с этническими армянами из Карабаха", когда же вы будете рядом с депортированными из Армении азербайджанцами?! Когда вы выразите свою обеспокоенность судьбой четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев?! Когда вы проявите солидарность с минными жертвами в Азербайджане?!

Очевидно, из-за вашего менталитета крестоносца вы никогда этого не сделаете. Поэтому нам не нужны лекции от вас и возглавляемой вами организации под названием USAID, в названии которой есть слово "помощь", но занимающейся еструктивной деятельностью в различных странах", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Samanta Pauerə cavab verib

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