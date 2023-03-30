Община Западного Азербайджана ответила главе миссии ЕС в Армении

Глава миссии Европейского Союза в Армении Маркус Риттер в эти дни сделал заявление, в котором говорил о предотвращении воображаемого нападения Азербайджана на Армению, говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, сообщает Report.

Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое и не соответствующее действительности заявление главы миссии Европейского Союза в Армении Маркуса Риттера.

Об этом Report сообщили в пресс-службе общины.

В заявлении говорится: "Глава миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер выступил в эти дни с заявлением где разглагольствовал на тему предотвращения мнимого нападения Азербайджана на Армению. Риттер тем самым попытался представить Армению, история которой насыщена многочисленными фактами военной агрессии, оккупации, этнических чисток, преступлений против человечности в отношении Азербайджана и которая в настоящее время продолжает свои действия против территориальной целостности Азербайджана, как жертву, а Азербайджан, ставший жертвой всех этих преступлений Армении – в негативном свете.

Мы хотели бы напомнить Риттеру, что на миссию, направленную Европейским союзом в целях защиты прав человека, ложится большая и конкретная задача в отношении азербайджанцев, изгнанных из Армении. Почти все населенные пункты, расположенные в пограничной зоне, где развернулась данная миссия, являлись местами проживания азербайджанцев, которые подверглись этническим чисткам. Мы уверены, что миссия каждый день видит в этих селах разрушенные азербайджанские захоронения и культурное наследие.

Вызывает сожаление, что глава миссии, вместо того чтобы в соответствии с мандатом выявлять факты очевидных нарушений прав человека, выступает с заявлениями клеветнического и провокационного характера.

Призываем миссию заняться своим делом и, как мы указали в письме президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю, выполнить нижеследующее:

- Способствовать безопасному возвращению изгнанных азербайджанцев в Армению;

- Собрать информацию о влиянии конфликта на азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, в том числе подготовить отчеты о состоянии собственности и культурного наследия азербайджанцев;

- Подготовить и осуществить меры по построению доверия для изгнанных из Армении азербайджанцев, в том числе создать условия для посещения ими своих домов, кладбищ, святынь и памятников культуры;

- Вместе с общиной подготовить и осуществить соответствующие программы, касающиеся международного гуманитарного права, прав человека, защиты гражданских лиц, положений резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе резолюции 1325 (2000) о женщинах, мире и безопасности, резолюции номер 2250 (2015) по вопросу о молодежи, мире и безопасности, и резолюции 1612 (2005) по проблеме детей в вооруженных конфликтах.

Европейский Союз и его миссия в Армении своими беспристрастными и тщательными усилиями в области прав человека должны поощрять уважение прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, и тем самым способствовать достижению устойчивого мира".