Observer Research Foundation: Азербайджан укрепляет позиции в новой геополитике региона

Южный Кавказ по мере ослабления влияния Москвы переходит в новую эпоху геополитического многополярного баланса, где Азербайджан и Армения ищут стратегические векторы за пределами России.

Как передает Report, об этом говорится в статье экспертов Программы стратегических исследований в Observer Research Foundation Айджаза Вани и Раджоли Сиддхарта Джаяпракаша.

Несмотря на стремление России сохранить свое влияние, регион переживает заметные геополитические и экономические трансформации, на все чаще появляются новые игроки, пишет издание.

"Растущая изоляция Москвы с началом войны в Украине повышает стратегическую значимость Азербайджана, расположенного между Ираном и Россией, - его геоэкономическая ценность для ЕС и Китая существенно возросла. Евросоюз усилил вовлеченность на Кавказе и в Центральной Азии посредством масштабных инвестиций в связность, а также в добычу редких и критически важных минералов", - отмечают авторы.

Далее приводим сокращенную версию статьи от лица авторов:

После введения санкций против России приоритетом стала транспортная связность между ЕС и Центральной Азией - прежде всего Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Он соединяет ЕС с Центральной Азией и Китаем через Южный Кавказ и в 2024 году получил около $10,6 млрд в рамках стратегии Global Gateway. В том же году через ТМТМ прошло 4,5 млн тонн контейнерных грузов; к 2027-му цель составляет 10 млн тонн. В январе 2025 года ЕС выделил еще $3,5 млрд на модернизацию коридора.

В 2022 году ЕС заключил соглашение о закупке газа из каспийского региона, и к 2024-му около 7,7% импортируемого в Евросоюз газа приходилось на Азербайджан. Хотя этого объема недостаточно, чтобы заменить поставки из России, шаг считается стратегическим. Баку и Брюссель также договорились удвоить экспорт азербайджанского газа в ЕС к 2027 году.

Война в Украине также усилила влияние Турции на Кавказе и в Центральной Азии. Параллельно усиливается геоэкономическое присутствие Китая, который рассматривает Азербайджан как важного участника инициативы "Пояс и путь". С момента присоединения Азербайджана к проекту торговля между странами существенно выросла. При поддержке Китая Азербайджан активно инвестирует в инфраструктуру.

Растущая изоляция Москвы дополнительно повышает роль Азербайджана как узлового звена между Ираном и Россией, увеличивая его значение и для ЕС, и для Китая.

Предполагается, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией ослабит влияние России в регионе и уменьшит рычаги Москвы на Южном Кавказе.

Со своей стороны Пекин заинтересован в урегулировании между Ереваном и Баку: это откроет второй маршрут в Европу - через Азербайджан, юг Армении, Нахчыван и Турцию - в дополнение к существующему пути ТМТМ.

Недавнее напряжение в отношениях Азербайджана и России подчеркивает эволюцию регионального ландшафта, где государства стремятся перенастроить свои связи. Продолжающийся конфликт России с Украиной ослабляет ее геополитические позиции и побуждает Баку и Ереван выстраивать более сбалансированные дипломатические отношения, соответствующие текущим геополитическим и экономическим реалиям.