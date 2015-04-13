ОБСЕ готов поддержать Азербайджан в вопросе обеспечения кибербезопасности

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ ОБСЕ готов поддержать Азербайджан в вопросе обеспечения кибербезопасностии. Об этом, как сообщает Report, заявил посол, координатор проектов ОБСЕ в Азербайджане Алексис Шахтатински на конференции "Национальная безопасность в информационный век" в Баку.

"Каждое государство проводит свою политику по обеспечению национальной безопасности, в том числе и кибербезопасности, ей свойственную, в зависимости от уровня экономического развития", - заявил А.Шахтатински.

По его словам, недавно во Франции произошло кибернападение, ответственность за которое взяло "Исламское государство". Напомним, на прошлой неделе хакеры этой террористической организации атаковали французский канал ТВ5-Монд, отключив его от вещания.

"ИГИЛ сегодня грозится киберанападениями, это должно быть сигналом для нас на примере Франции. Такое же может повториться и в Азербайджане", - подчеркнул координатор.

По его словам, государства в мире систематически подвергаются кибератакам, что заставляет власти серьезно относиться к этой проблеме и подвигает их на взаимодействии на международной арене.

"Азербайджанские власти осведомлены о потенциале кибератак, посему прилагают все усилия для борьбы против них", - отметил А.Шахтатински, напомнив, что в 2012 году Азербайджан присоединился к Будапештской конвенции по кибербезопасности.

Он отметил, что Азербайджан действует сегодня в рамках разработанной ею же стратегии по кибербезопасности.

"Мы готовы помочь и поддерживаем Азербайджан в вопросе обеспечения кибербезопасности, в частности в деятельности соответствующих структур, задействованных в обеспечении кибербезопасности", - резюмировал он.