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ОБСЕ будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

ОБСЕ будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном ОБСЕ будет и дальше следить за процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
12 января 2023 г. 16:45
ОБСЕ будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил сегодня на пресс-конференции в Вене.

Он напомнил, что ранее провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, в ходе которых обсудил нынешнюю ситуацию в регионе.

"Да, тема войны в Украине является нашим главным приоритетом в сфере безопасности, но и другие потенциально возможные кризисы в регионе ОБСЕ останутся в фокусе нашего внимания",- заявил Османи.

Ранее также сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи планирует посетить Азербайджан и Армению.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT rəsmi Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşması prosesinə diqqət yetirəcək
Версия на английском языке OSCE to keep focus on Baku-Yerevan normalization process

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