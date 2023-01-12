ОБСЕ будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

ОБСЕ будет и дальше следить за процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил сегодня на пресс-конференции в Вене.

Он напомнил, что ранее провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, в ходе которых обсудил нынешнюю ситуацию в регионе.

"Да, тема войны в Украине является нашим главным приоритетом в сфере безопасности, но и другие потенциально возможные кризисы в регионе ОБСЕ останутся в фокусе нашего внимания",- заявил Османи.

Ранее также сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи планирует посетить Азербайджан и Армению.