Обнародован итоговый документ международной конференции по разминированию

Обнародован итоговый документ прошедшей в Азербайджане с 31 марта по 1 апреля международной конференции ”Гуманитарная деятельность по разминированию и Цели в области устойчивого развития"

Обнародован итоговый документ прошедшей в Азербайджане с 31 марта по 1 апреля международной конференции ”Гуманитарная деятельность по разминированию и Цели в области устойчивого развития".

Как сообщает Report, в нем приводятся выводы и рекомендации, согласованные согласованы участниками конференции из 37 стран.

Цель конференции состояла в том, чтобы собрать вместе основных участников сектора разминирования, включая представителей международного сообщества, организаций по разминированию, правительственных учреждений и гражданского общества для обсуждения важности гуманитарной деятельности по разминированию в деле предотвращения угроз жизни и благополучию людей.

В центре внимания конференции было изучение связей между потенциалом гуманитарной деятельности по разминированию в деле обеспечения прочного мира и социально-экономического развития, и выполнением Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности ЦУР 16, которая ставит целью «значительное сокращение всех форм насилия и связанных с ним показателей смертности».

На конференции, прошедшей в обстановке обмена богатыми межкультурными и междисциплинарными знаниями и опытом, состоялось широкое обсуждение наилучших практик в области передовых технологий, доступных в настоящее время в мире, а также результатов, полученных в ходе интенсивных операций по разминированию, было подчеркнуто особое значение данных практик для Азербайджана, выполняющего в настоящее время масштабные работы по реконструкции и восстановлению пострадавших от конфликта районов.

Выводы и рекомендации конференции призывают заинтересованные стороны к укреплению сотрудничества и изучению вариантов дальнейшего взаимодействия. На общенациональном уровне предлагается создать механизм координации доноров, такой как форум по разминированию. На техническом уровне рекомендуется создать различные технические рабочие группы для решения основных проблем (разминирования территорий, управления информацией, информирования об опасности взрывчатых веществ, помощи пострадавшим).

Документы конференции и резюме дискуссий, выявленные проблемы и возможности, и рекомендации для дальнейших действий будут опубликованы в виде сборника с целью информирования широкой аудитории о прогрессе в секторе, и прежде всего, получения представления о важности устойчивых инвестиций в гуманитарные программы разминирования.

Участники:

(i) отмечают, что многосторонний и междисциплинарный подход, продемонстрированный в ходе конференции, открывает новые возможности для международного сотрудничества в области построения мира, устойчивого развития и гуманитарной деятельности по разминированию;

(ii) признают, что гуманитарная деятельность по разминированию не может быть устойчивой без партнерства на всех уровнях;

(iii) признают потребность в устойчивых структурах поддержки и финансирования, и необходимость перехода от структур проектного финансирования к интегрированным механизмам для обеспечения своевременного и непрерывного финансирования программ гуманитарного разминирования в Азербайджане;

(iv) рекомендуют рассмотреть вопрос о введении новой цели устойчивого развития, охватывающей гуманитарное разминирование, для дальнейшего укрепления и увеличения пользы от синергии между разминированием и измеримым прогрессом на пути к лучшему, более безопасному и более устойчивому будущему для всех;

(v) принимают важность гуманитарной деятельности по разминированию для устойчивого развития и ее решающее значение для спасения жизней, предотвращения ранений и восстановления инфраструктуры, образования и сельского хозяйства, и помимо этого, подчеркивают значимость усиления помощи Азербайджану в гуманитарном разминировании с целью поддержки прилагаемых усилий по реконструкции и восстановлению в пострадавших от конфликта районах, и отмечают, что информирование населения о рисках, связанных с взрывоопасными боеприпасами, и содействие пострадавшим должны являться неотъемлемой частью всех программ разминирования;

(vi) понимают, что наращивание потенциала и обмен опытом в области гуманитарной деятельности по разминированию представляют собой постоянный процесс, который основан на непрерывных отношениях и доверии, и обуславливает долгосрочные обязательства;

(vii) также принимают, что наращивание потенциала и обмен опытом требуют непрерывного диалога и повышения осведомленности между всеми заинтересованными сторонами и поэтому, рекомендуют проводить данную конференцию в Азербайджане ежегодно, учитывая, что она представляет собой важную площадку для постоянного обмена практическим опытом и знаниями в области гуманитарной деятельности по разминированию.