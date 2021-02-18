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Обнародована программа визита главы МИД Грузии в Азербайджан 

Обнародована программа визита главы МИД Грузии в Азербайджан  Глава МИД встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым
Внешняя политика
18 февраля 2021 г. 10:46
Обнародована программа визита главы МИД Грузии в Азербайджан 
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Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 18-19 февраля совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

По информации, глава МИД встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Д.Залкалиани также проведет встречу с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках трехсторонней встречи.

В МИД отметили, что трехсторонний формат глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции является успешным механизмом регионального сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısının Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

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