Обнародована повестка зимней сессии ПАСЕ

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Обнародована повестка зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, зимняя сессия пройдет с 21 по 25 января в Страсбурге.

В ходе сессии депутаты ПАСЕ проведут совместную дискуссию о средствах массовой информации в контексте дезинформации и пропаганды и свободе СМИ. Также будут обсуждаться вопросы управления Интернетом и прав человека.

21 января состоятся обсуждения президентских выборов в Грузии (28 октября и 28 ноября) и внеочередных парламентских выборов в Армении (9 декабря).

22 января на сессии выступит министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, на следующий день, 23 января - министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати.

Также запрошены срочные дебаты на тему "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности".