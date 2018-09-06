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    Обнародована повестка осенней сессии ПАСЕ

    Азербайджанский депутат представит доклад в ходе сессии

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована дата и повестка осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

    Сессия пройдет с 8 по 12 октября. 

    В повестку сессии включены вопросы радикализации мигрантов и диаспорских общин в Европе. Азербайджанский депутат Сахиба Гафарова представит доклад на эту тему.

    Также участники сессии ПАСЕ обсудят обращение с палестинским меньшинством в израильской системе правосудия, выполнение Сербией своих обязательств и оценит сотрудничество Совета Европы с механизмами Организации Объединенных Наций в области прав человека.

    Состоятся выборы  судей в Европейский суд по правам человека в отношении Албании, Норвегии и Турции.

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