Обнародована повестка осенней сессии ПАСЕ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована дата и повестка осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Сессия пройдет с 8 по 12 октября.

В повестку сессии включены вопросы радикализации мигрантов и диаспорских общин в Европе. Азербайджанский депутат Сахиба Гафарова представит доклад на эту тему.

Также участники сессии ПАСЕ обсудят обращение с палестинским меньшинством в израильской системе правосудия, выполнение Сербией своих обязательств и оценит сотрудничество Совета Европы с механизмами Организации Объединенных Наций в области прав человека.

Состоятся выборы судей в Европейский суд по правам человека в отношении Албании, Норвегии и Турции.