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    Обнародована дата визита президента Таджикистана в Азербайджан

    © Sputnik Таджикистан

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан с официальным визитом 10-11 августа.

    Как передает Report, об этом сообщает Радио Озоди со ссылкой на пресс-службу главы таджикского государства.

    В рамках визита планируется подписать ряд новых документов о двустороннем сотрудничестве.

    Ожидается, что глава Таджикистана также проведет встречи с премьер-министром Азербайджана и председателем парламента.

    Отметим, что договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.

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