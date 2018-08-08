Обнародована дата визита президента Таджикистана в Азербайджан

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан с официальным визитом 10-11 августа.

Как передает Report, об этом сообщает Радио Озоди со ссылкой на пресс-службу главы таджикского государства.

В рамках визита планируется подписать ряд новых документов о двустороннем сотрудничестве.

Ожидается, что глава Таджикистана также проведет встречи с премьер-министром Азербайджана и председателем парламента.

Отметим, что договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.