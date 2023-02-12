Обнародован объем гуманитарной помощи МЧС, оказанной Турции

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева стал известен объем гуманитарной помощи, направленной в Турцию Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева стал известен объем гуманитарной помощи, направленный Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Турцию.

Об этом сообщает с места событий сотрудник Report, командированный в братскую страну.

Так, МЧС отправил в братскую страну 2 полевых госпиталя, 2 630 палаток, 3 специальных спасательных автомобиля, 707 обогревателей, 540 коек, 5 мощных генераторов, 724 одеяла, 724 пододеяльника, 20 000 носков, 8 000 комплектов одежды, 650 столов, 2 000 сидений и другие принадлежности.