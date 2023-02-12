О нас

Обнародован объем гуманитарной помощи МЧС, оказанной Турции

Обнародован объем гуманитарной помощи МЧС, оказанной Турции В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева стал известен объем гуманитарной помощи, направленной в Турцию Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Внешняя политика
12 февраля 2023 г. 12:50
Обнародован объем гуманитарной помощи МЧС, оказанной Турции

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева стал известен объем гуманитарной помощи, направленный Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Турцию.

Об этом сообщает с места событий сотрудник Report, командированный в братскую страну.

Так, МЧС отправил в братскую страну 2 полевых госпиталя, 2 630 палаток, 3 специальных спасательных автомобиля, 707 обогревателей, 540 коек, 5 мощных генераторов, 724 одеяла, 724 пододеяльника, 20 000 носков, 8 000 комплектов одежды, 650 столов, 2 000 сидений и другие принадлежности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN-in Türkiyəyə göndərdiyi humanitar yardımın həcmi məlum olub

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi