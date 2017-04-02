Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 2 апреля Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.