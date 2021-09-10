Новый посол ЕС прибыл в Азербайджан

Новый глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Мичалко прибыл в Баку.
Об этом Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.
Дипломат приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
4 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении дипломата из Словакии Питера Мичалко на пост посла ЕС в Азербайджане.
Ранее П. Мичалко возглавлял миссию Евросоюза в Молдове, а до того был послом Словакии в Греции.