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Новый посол ЕС прибыл в Азербайджан

Новый посол ЕС прибыл в Азербайджан Новый глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Мичалко прибыл в Баку.
Внешняя политика
10 сентября 2021 г. 15:52
Новый посол ЕС прибыл в Азербайджан
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Новый глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Мичалко прибыл в Баку.

Об этом Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

Дипломат приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

4 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении дипломата из Словакии Питера Мичалко на пост посла ЕС в Азербайджане.

Ранее П. Мичалко возглавлял миссию Евросоюза в Молдове, а до того был послом Словакии в Греции.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin yeni səfiri Azərbaycana gəlib
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