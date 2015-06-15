Новруз Мамедов: Независимый Азербайджан - в надежных руках

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "15 июня один из важных дней в истории государственности Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов на своей странице в Twitter.

"Независимый Азербайджан, основополагающие принципы которого были заложены Гейдаром Алиевым, в надежных руках. Как было провозглашено общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, независимость Азербайджана вечна! Уверен, что каждый любящий родину азербайджанец гордится нашими историческими достижениями", -отметил Н. Мамедов.