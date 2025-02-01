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Новоназначенный посол Турции в Азербайджане приступил к исполнению своих обязанностей

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане приступил к исполнению своих обязанностей Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн с 1 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.
Внешняя политика
1 февраля 2025 г. 14:25
Новоназначенный посол Турции в Азербайджане приступил к исполнению своих обязанностей

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн с 1 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства на ее официальной странице в "X".

Отметим, что 31 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот Бирола Акгюна.

Напомним, что 10 января решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бирол Акгюн был назначен чрезвычайным и полномочным послом этой страны в Азербайджане. Дипломатическая миссия предыдущего посла Джахита Багчи в Азербайджане завершилась 14 декабря 2024 года.

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