Новоназначенный посол Турции в Азербайджане приступил к исполнению своих обязанностей

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн с 1 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн с 1 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства на ее официальной странице в "X".

Отметим, что 31 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот Бирола Акгюна.

Напомним, что 10 января решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бирол Акгюн был назначен чрезвычайным и полномочным послом этой страны в Азербайджане. Дипломатическая миссия предыдущего посла Джахита Багчи в Азербайджане завершилась 14 декабря 2024 года.