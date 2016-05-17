Норвегия поддерживает территориальную целостность Азербайджана - ФОТО

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный день Королевства Норвегии - День Конституции.

Как сообщает Report, в связи с этим был организован официальный прием, на котором участвовали послы зарубежных стран, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели Азербайджана.

Выступивший на мероприятии, начавшемся с исполнения гимнов Норвегии и Азербайджана, посол Норвегии Бард Ивар Свендсен сказал, что сегодня Норвегия отмечает 202-ю годовщину принятия конституции, которая является основой демократии и благосостояния страны.

Касаясь отношений между Азербайджаном и Норвегией, Б. И. Свендсен напомнил, что 25 лет назад, после восстановления независимости Азербайджана, Норвегия установила с этой страной дружественные отношения: "Сегодня мы также празднуем нашу дружбу. Известный норвежский первооткрыватель Тур Хейердал был другом Азербайджана и мы рады этому факту. Многие норвежцы также жили и работали в Азербайджане".

В своей речи Б. И. Свендсен коснулся также и нагорно-карабахского конфликта: "Норвегия поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Мы расчитываем на мирное урегулирование конфликта. Выражаем соболезнования тем, кто погиб в ходе конфликта".

Затем посол повторил свою речь на азербайджанском языке.

В свою очередь, выступивший на мероприятии министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров поздравил посла Норвегии и весь норвежский народ с национальным праздником,пожелал благополучия и процветания стране. Министр напомнил о многочисленных визитах, совершенных за прошедшие годы и отметил важность создания договорно-правовой базы.

Затем состоялосьь выступление камерного оркестра Осло.