Министр: Босния и Герцеговина будет сотрудничать с Азербайджаном в борьбе со стихийными бедствиями

Подписание соглашения с Азербайджаном по совместной борьбе против стихийных бедствий очень важно для Боснии и Герцеговины.

Подписание соглашения с Азербайджаном по борьбе со стихийными бедствиями очень важно для Боснии и Герцеговины.

Как передает Report, об этом заявил министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Ненад Нешич на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым в Баку.

"Это соглашение создает новые условия для сотрудничества между странами в сфере безопасности", - добавил он.

По словам министра, Босния и Герцеговина находится на территории, где часто происходят стихийные бедствия: "Почти каждый год в стране случаются пожары. В связи с этим вопросы безопасности и борьба с чрезвычайными ситуациями является для страны приоритетным вопросом".

Ненад Нешич отметил, что страны должны помогать друг другу в случае чрезвычайных ситуаций.