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Министр: Босния и Герцеговина будет сотрудничать с Азербайджаном в борьбе со стихийными бедствиями

Министр: Босния и Герцеговина будет сотрудничать с Азербайджаном в борьбе со стихийными бедствиями Подписание соглашения с Азербайджаном по совместной борьбе против стихийных бедствий очень важно для Боснии и Герцеговины.
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 12:48
Министр: Босния и Герцеговина будет сотрудничать с Азербайджаном в борьбе со стихийными бедствиями

Подписание соглашения с Азербайджаном по борьбе со стихийными бедствиями очень важно для Боснии и Герцеговины.

Как передает Report, об этом заявил министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Ненад Нешич на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым в Баку.

"Это соглашение создает новые условия для сотрудничества между странами в сфере безопасности", - добавил он.

По словам министра, Босния и Герцеговина находится на территории, где часто происходят стихийные бедствия: "Почти каждый год в стране случаются пожары. В связи с этим вопросы безопасности и борьба с чрезвычайными ситуациями является для страны приоритетным вопросом".

Ненад Нешич отметил, что страны должны помогать друг другу в случае чрезвычайных ситуаций.

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Версия на английском языке Minister: Bosnia and Herzegovina to co-op with Azerbaijan in fight against natural disasters
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Bosniya və Herseqovina təbii fəlakətlərlə mübarizədə Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcək”

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