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Выявлены случаи заражения COVID-19 среди азербайджанских дипломатов

Выявлены случаи заражения COVID-19 среди азербайджанских дипломатов Некоторые азербайджанские дипломаты за границей заразились коронавирусом
Внешняя политика
10 июля 2020 г. 17:55
Выявлены случаи заражения COVID-19 среди азербайджанских дипломатов

“Случаи заражения выявлены и в дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, случаи заражения зарегистрированы  среди сотрудников посольств: "Кроме того, заражения есть и среди членов их семей. Несмотря на это, диппредставительства Азербайджана за границей продолжают работать".

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