Выявлены случаи заражения COVID-19 среди азербайджанских дипломатов

Некоторые азербайджанские дипломаты за границей заразились коронавирусом

“Случаи заражения выявлены и в дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, случаи заражения зарегистрированы среди сотрудников посольств: "Кроме того, заражения есть и среди членов их семей. Несмотря на это, диппредставительства Азербайджана за границей продолжают работать".