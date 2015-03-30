​Недждет Унувар распространил заявление, связанное с Днем геноцида азербайджанцев - 31 марта

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Хотя существуют тысячи документов и фотографий, свидетельствующих о неоднократных геноцидах по отношению к азербайджанскому народу, многие страны проявляют безразличие к данному вопросу".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Турецко-азербайджанской межпарламентской дружественной группы, депутат от Аданы Недждет Унувар, касаясь Дня геноцида азербайджанцев - 31 марта.

В заявлении отмечается, что после подписания 26 марта 1998 года общенациональным лидером соответствующего указа, 31 марта стал официально отмечаться как День геноцида азербайджанцев: "31 марта не должны забывать как азербайджанцы, так и весь тюркский мир. В этот день в 1918 году тысячи наших братьев стали жертвами геноцида. Те, кто ежегодно 24 апреля ищет во всем мире сторонников для поддержания т.н. "геноцида армян", пытаются скрыть систематически совершаемые против наших братьев-азербайджанцев факты геноцида. Однако все их попытки тщетны и история никогда не забудет эти кровавые дни. В этот день мы с уважением чтим память всех азербайджанцев, ставших жертвами геноцидов".