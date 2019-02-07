Названо число проживающих в Азербайджане граждан Турции

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане проживает 55 тыс. граждан Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету "Yeni çag", об этом сообщили в МИД страны.

Согласно официальной информации, сейчас в 152 государствах проживает порядка 5 млн граждан Турции. На первом месте с 2 млн человек стоит Германия, на втором месте утвердились США. В этой стране находится 300 тыс. турецких граждан. По данным МИД Турции, граждане Турции не живут в Бутане, Тонго и Тувалу.

Министерство не обнародовало статистику граждан Турции, проживающих в ряде стран. Среди них Армения, Парагвай, Нигерия, Сирии, Северная Корея, Гондурас, Южный Кипр, Барбадос, Андорра, Тайвань, Того и Уругвай.