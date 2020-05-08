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Названо число больных COVID-19 азербайджанцев в Турции

Названо число больных COVID-19 азербайджанцев в Турции

11 азербайджанцев, проживающих в Турции, заразились коронавирусом.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.

По словам посла, 6 наших соотечественников, инфицированных коронавирусом, уже излечились и выписаны из больниц: "В настоящее время лечение еще пяти человек продолжается. Их состояние оценивается как стабильное".

Х.Ибрагим сказал, что сотрудники посольства регулярно контактируют с нашими гражданами и оказывают всю необходимую поддержку.

Корреспондент: Вусаля Аббасова

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