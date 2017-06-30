Стала известна дата очередного визита содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ в Азербайджан

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Страсбург. 30 июня. REPORT.AZ/ Стала известна дата очередного визита в Баку содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Штефана Шеннаха и Сезаря Флорин Преда.

Как заявил французскому бюро Report Ш.Шеннах, содокладчики прибудут в Азербайджан в сентябре.

По его словам, первоначальная версия доклада о деятельности демократических институтов в Азербайджане также будет готова в сентябре.

Содокладчик заявил, что они представят отчет во время визита в Азербайджан: "Что же касается последней версии документа, он будет готов к предстоящей в октябре осенней сессии ПАСЕ".

Отметим, что отчет планируется обсудить на предстоящей в октябре осенней сессии ПАСЕ.

Напомним, что в последний раз содокладчики были в Азербайджане 12-14 июня. В ходе визита они встретились с президентом Ильхамом Алиевым, председателем парламента Октаем Асадовым, министром юстиции Фикретом Мамедовым, делегацией Азербайджана в ПАСЕ, заместителем генпрокурора, председателями Верховного и Конституционного судов, Службы госбезопасности и аппарата Омбудсмена.

Также состоялись встречи Штефана Шеннаха и Сезаря Флорин Преда с представителями гражданского общества, оппозиционных партий вне парламента и адвокатами.

Вусаля Исметгызы