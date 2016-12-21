Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Лятифа Сейфеддин оглу Гандилова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.

Как сообщает Report, другими распоряжениями главы государства Эльхан Полух оглу Полухов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Бразилия, Дурсун Айваз оглу Гасанов - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии.