Новоназначенный посол Германии в Азербайджане находится в Баку

Ральф Хорлеманн, получивший назначение посла Германии в Азербайджане, прибыл в Баку.
Как передает Report, об этом он сообщил на официальной странице посольства Германии в Азербайджане в твиттере.
"Очень приятно приступить к своим обязанностям посла в Азербайджане. Я с нетерпением жду возможности изучить эту прекрасную страну и укрепить германо-азербайджанские связи в ближайшие годы",- написал он.
Ральф Хорлеманн с 2002 по 2005 год отвечал за трансатлантические отношения и азиатские дела в качестве советника посольства Германии в Вашингтоне, округ Колумбия. Он также занимал должность генерального консула Германии в Новой Англии (США) в 2015 году, служил в посольстве Германии в Буэнос-Айресе ( Аргентина). В его дипломатическом послужном списке также посты консула в Гонконге и главы отдела интересов Германии в Пхеньяне, Северная Корея.
Хорлеманн имеет степень доктора политологии и международных отношений Мюнхенского университета.
Напомним, что предыдущим послом Германии в Азербайджане был Вольфганг Маниг. Его дипломатическая деятельность в Азербайджане охватывала 2019-2022 годы.
It is great to take up my duties as Ambassador in Azerbaijan. I am looking forward to exploring this beautiful country and to strengthening the German-Azerbaijani ties in the years to come. Dr. Ralf Horlemann pic.twitter.com/kwVRsEFvHZ