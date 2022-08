Новоназначенный посол Германии в Азербайджане находится в Баку

Ральф Хорлеманн, получивший назначение посла Германии в Азербайджане, прибыл в Баку.

Как передает Report, об этом он сообщил на официальной странице посольства Германии в Азербайджане в твиттере.

"Очень приятно приступить к своим обязанностям посла в Азербайджане. Я с нетерпением жду возможности изучить эту прекрасную страну и укрепить германо-азербайджанские связи в ближайшие годы",- написал он.

Ральф Хорлеманн с 2002 по 2005 год отвечал за трансатлантические отношения и азиатские дела в качестве советника посольства Германии в Вашингтоне, округ Колумбия. Он также занимал должность генерального консула Германии в Новой Англии (США) в 2015 году, служил в посольстве Германии в Буэнос-Айресе ( Аргентина). В его дипломатическом послужном списке также посты консула в Гонконге и главы отдела интересов Германии в Пхеньяне, Северная Корея.

Хорлеманн имеет степень доктора политологии и международных отношений Мюнхенского университета.

Напомним, что предыдущим послом Германии в Азербайджане был Вольфганг Маниг. Его дипломатическая деятельность в Азербайджане охватывала 2019-2022 годы.