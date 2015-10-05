​Назначен новый посол Азербайджана в Ливане и почетный консул в городе Катания

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Агасалима Самедага оглу Шукюрова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Ливанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, А.Шукюров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Ливанской Республике.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Доменико Коко почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Катания Итальянской Республики.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.