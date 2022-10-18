Назначен новый посол Азербайджана в Италии

Рашад Фахраддин оглу Асланов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Италии. Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Другим распоряжением главы государства, Мамед Бахаддин оглу

Рашад Фахраддин оглу Асланов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Италии.



Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Другим распоряжением главы государства, Мамед Бахаддин оглу Ахмадзаде был отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Италии, Сан-Марино, Мальте и постоянного представителя Азербайджана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе и Международном фонде сельскохозяйственного развития.