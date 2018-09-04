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    Назначен новый генеральный консул Турции в Гяндже

    Генеральный консул вручил патентный документ в связи с назначением Парвину Мирзазаде
    © mfa.gov.az

    Баку. 4 сентября. REPORTAZ/ Начальник Управления государственного протокола МИД Азербайджана посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Турецкой Республики в городе Гянджа Зеки Озтюрка.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи Зеки Озтюрк вручил Парвину Мирзазаде патентный документ в связи с назначением генеральным консулом.

    Парвин Мирзазаде пожелал Зеки Озтюрку успехов в дальнейшей деятельности.

    На встрече состоялся широкий обмен мнениями о существующих дружеских и братских отношениях и перспективах развития связей между Турцией и Азербайджаном.

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