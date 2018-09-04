Назначен новый генеральный консул Турции в Гяндже

Баку. 4 сентября. REPORTAZ/ Начальник Управления государственного протокола МИД Азербайджана посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Турецкой Республики в городе Гянджа Зеки Озтюрка.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи Зеки Озтюрк вручил Парвину Мирзазаде патентный документ в связи с назначением генеральным консулом.

Парвин Мирзазаде пожелал Зеки Озтюрку успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о существующих дружеских и братских отношениях и перспективах развития связей между Турцией и Азербайджаном.