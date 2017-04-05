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    Назарбаев: У нас большие возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Казахстан всегда поддерживал дружеские отношения с соседями

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Казахстан всегда поддерживал дружеские отношения с соседями. Буквально вчера я побывал в Азербайджане. У нас большие возможности для расширения сотрудничества".

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Мангистаускую область.

    На встрече с представителями общественности президент Казахстана отметил рост удельного веса Мангистау в промышленности страны за годы независимости.

    Отдельно Назарбаев остановился на необходимости использования значительного потенциала приграничного сотрудничества.

    "Казахстан всегда поддерживал дружеские отношения с соседями. Буквально вчера я побывал в Азербайджане. У нас большие возможности для расширения сотрудничества. Только за последние два года взаимный торговый оборот между Мангистауской областью и Азербайджаном вырос в пять раз. Ваш регион является важнейшим транзитным узлом, связывающим Казахстан с глобальными и региональными рынками. Надо в полной мере использовать этот огромный потенциал", - подчеркнул глава государства.

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