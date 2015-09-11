Назарбаев: Совет сотрудничества тюркоязычных государств должен получить статус наблюдателя при ООН

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Совет сотрудничества тюркоязычных государств должен получить статус наблюдателя при Организации Объединенных Наций и при Организации Исламского сотрудничества.

Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я думаю, что очень важно получить статус наблюдателя при Организации исламского сотрудничества и ООН, думаю, мы все заинтересованы в этом", - заявил Н.Назарбаев в ходе V саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Астане.

Он выразил благодарность Турции за "успешное председательствование" в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Также президент Казахстана отметил важность создания фонда, телеканала и центра тюркской истории.

"Я думаю, что нам необходимо сделать общее информационное пространство для тюркского мира. И тюркский канал очень важен в этом направлении. Также я считаю важным основание центра тюркской истории", - добавил Назарбаев.

Отметим, что на V cаммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.