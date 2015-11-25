Научная статья Али Гасанова опубликована в авторитетном молдавском журнале

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В сентябрьском выпуске (№ 31) журнала "Law and politology", издающемся в Молдове на английском языке, опубликована статья помощника президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, повествующая об этапах политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянами против азербайджанцев.

Как сообщает Report, в статье глубоко анализируются политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно проводимой армянскими националистами против азербайджанцев за последние два века.

В статье, основанной на богатых зарубежных источниках и исторических фактах, Али Гасанов доказывает, что политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно проводимая армянскими националистами против азербайджанского народа, составляет очень болезненные, полные трагедий и кровавых событий этапы истории Азербайджана. Основная цель этой националистическо-шовинистической политики заключается в изгнании азербайджанцев с исторических земель и создании на исконных азербайджанских территориях выдуманного армянами государства "Великая Армения".

В статье отмечается, что массовое переселение армянского населения из Ирана и Турции в нагорную часть Карабахского региона Азербайджана, имеющего важное стратегическое значение, началось в начале XIX века. В результате в начале ХХ века армянские националисты усилили деятельность по реализации идеи "Великая Армения" и, изгоняя азербайджанцев с исторических земель, начали проводить против них политику этнической чистки и геноцида.

На основе источников в статье подтверждается, что в результате этой агрессивной политики только в ХХ веке азербайджанцы четыре раза – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах подвергались политике геноцида и этнической чистки, проводимой армянскими националистами. В статье доказывается, что в конце XIX века – после создания в 1885 году в Марселе партии "Арменакан", в 1887 году в Женеве партии "Гнчаг", в 1890 году в Тифлисе партии "Дашнакцутюн", притязания армян на создание "Великой Армении" вступили в новый этап, для достижения своих целей при помощи зарубежных покровителей в разное время они проводили чудовищные акты террора и геноцида против тюркско-мусульманского населения. То есть азербайджанский народ за последние 200 лет подвергался продолжительной политике этнической чистки, геноцида и агрессии, изгонялся с исторических земель, попадал в положение беженцев и вынужденных переселенцев.

В статье на фактах отмечается, что в результате массовых убийств, совершенных армянами в 1918-1920-х годах не только в Баку, Губе, Шамахе, Кюрдамире и Лянкяране, но и на территории Шушинской и Иреванской губерний, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах, тысячи азербайджанцев были убиты самыми жестокими способами.

Али Гасанов отмечает, что в 1923 году армянам, переселенным в XIX веке в нагорную часть Карабахского региона Азербайджана, был придан статус автономии, и это событие стало средством для нарушения административно-территориального деления Азербайджана, а также будущих территориальных притязаний армян на нашу страну. В результате Карабах, являющийся составной частью Азербайджана, впоследствии был искусственно поделен на низменную и нагорную части, и руководство Азербайджана было вынуждено дать статус автономии армянам, размещенным в нагорной части Карабаха. Одновременно, этот процесс был проведен без учета мнения азербайджанцев, исторически проживавших в Нагорном Карабахе, с грубым нарушением их прав. Наряду с этим, хотя в советский период армяне, проживавшие в нагорной части Карабахского региона Азербайджана, имели всю политическую, экономическую, социальную и культурную автономию, Армения несколько раз выступала с территориальными притязаниями, но не достигла желаемого.

Автор доводит до внимания, что территориальные претензии к Карабаху предъявляются каждый раз извне, именно под давлением и подстрекательством Армении, и показывает, что во второй половине 80-х годов XX века армяне при поддержке своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье, используя ситуацию, возникшую для реализации идеи «Великая Армения», вновь выдвинули территориальные претензии к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана. Добившись создания в 1988-1993 годах моноэтнического государства, Армения проводила против Азербайджана открытую политику агрессии, в результате которой мирные жители были убиты, а населенные пункты разрушены, разграблены и сожжены.

В статье автор также доводит до внимания, что в 1988-1993 годах вооруженные силы Армении, наряду с Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана, оккупировали также 7 прилегающих районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы и Зангилан). Вместе с тем, проживающие в Армении 250 тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из родных мест, и все эти территории подверглись со стороны армян этнической чистке. В результате военной агрессии Армении свыше 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, было оккупировано более 20 процентов территории Азербайджана.

Автор сообщает, что как и во все времена, эта оккупационная политика, осуществляемая армянами, сопровождалась массовыми расправами. Так, в 1988-1993 годах в результате военной агрессии Армении погибло свыше 20 тысяч азербайджанцев, ранено более 100 тысяч, а 50 тысяч человек, получив увечья различной степени, стали инвалидами. Вместе с тем Армения, осуществляющая политику государственного терроризма и геноцида, на оккупированных территориях и в других местах Азербайджана (пассажирских автобусах, пассажирских и грузовых поездах, Бакинском Метрополитене, воздушном транспорте, морском пассажирском пароме, населенных пунктах, гражданских и государственных объектах) совершила многочисленные террористические акты различного характера, в результате которых 1200 человек погибли, 1705 были ранены.

В статье автор на основании фактов и цифр демонстрирует, что в результате оккупации разрушены, разграблены и сожжены около 900 населенных пунктов, 22 музея и 4 художественные галереи, 9 дворцов исторического значения, 40 тысяч музейных ценностей и экспонатов с уникальным историческим значением, 44 храма и 9 мечетей. Кроме того, уничтожено 927 библиотек, 4,6 миллиона книг и ценных исторических рукописей.

Али Гасанов довел до внимания читателей, что справедливое урегулирование конфликта и освобождение наших оккупированных земель определено в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Наряду с этим, на современном этапе Азербайджан как государство, которое имеет свое веское слово в регионе Южного Кавказа, в трудных и сложных геополитических условиях осуществляет независимую внешнюю политику. Подчеркнуто, что в документах, принятых рядом международных организаций, Армения была указана в качестве государства-оккупанта.

Вместе с тем, в статье указано, что геноцид, учиненный армянами в Ходжалы в конце XX века, расценивается как один из самых тяжких преступлений, направленных против человечности. По международному праву, геноцид - это деяние, направленное против мира и человечности, и считается самым тяжким преступлением. Наряду с этим, автор также доводит до внимания, что Ходжалинский геноцид является таким же чудовищным преступлением, как геноцид в Хатыни, Хиросиме, Нагасаки, Сонгми, Руанде, Сребренице, Холокосте, которые в мировой истории никогда не забудутся. Являясь геноцидом мирного населения, эти события вызвали широкий резонанс во всем мире.

В целом, публикация научной статьи Али Гасанова в таком влиятельном журнале как "Law and politology" на английском языке значимо с точки зрения доведения до мировой общественности и разоблачения армянского национализма и терроризма.