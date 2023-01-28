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НАТО осудила нападение на азербайджанское посольство в Тегеране

НАТО осудила нападение на азербайджанское посольство в Тегеране НАТО осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 20:22
НАТО осудила нападение на азербайджанское посольство в Тегеране

НАТО осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"НАТО осуждает вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб один сотрудник посольства и двое получили ранения. Акты насилия в отношении дипломатических представительств неприемлемы. Мы приносим свои соболезнования семье погибшего и Министерству иностранных дел Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке NATO Azərbaycan səfirliyinə hücumu pisləyib

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