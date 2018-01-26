National Interest: Азербайджан заслуживает большего внимания политиков США

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В экономическом плане и в энергетическом секторе Азербайджан будет оставаться важным региональным игроком.

Как передает Report, об этом говорится в статье американского издания National Interest.

"Азербайджан - маленькая, но важная страна, расположенная на Южном Кавказе на берегу Каспийского моря - заслуживает большего внимание политиков США", - говорится в статье.

Автор отмечает, что история отношений Азербайджан-США берет свое начало с Парижской мирной конференцией после Первой Мировой Войны, во время существования АДР. В статье приводится высказывание президента США того времени Вудро Вильсона о разговоре "на одном языке" с представителями АДР в отношении "идей свободы и представлений о праве и справедливости".

В статье говорится, что многое изменилось с тех пор, однако Азербайджан продолжает оставаться важным партнером США по ряду причин. По мнению автору, в частности, республика совершила значимый вклад в борьбу с терроризмом. Еще одной причиной называется дипломатическая политика Баку. Так, в качестве примера приводится предстоящая встреча Главнокомандующего объединенными силами в Европе НАТО генерала Кертиса Скапаротти с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым в Баку.

Другими причинами важности партнерства называются связи Азербайджана и Израиля, экономические и энергетические связи Баку и Вашингтона.

"В экономическом плане и в энергетическом секторе Азербайджан будет оставаться важным региональным игроком. Как видно из недавних встреч военных России и США, он также играет важную роль, как честного посредника между Западом и Востоком. Америке нужны такие партнеры, как Азербайджан. Если будет проводиться правильная политика, то американо-азербайджанские отношения могут служить обеим странам одинаково с пользой", - резюмирует автор.