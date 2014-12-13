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    Эксперт: Если Турецкий поток будет реализован, реалии на Южном Кавказе могут сильно измениться

    Такие экспертные оценки призваны оказывать политическое давление не столько на Россию, сколько на ее ближайших партнеров

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Экспертные оценки ООН призваны оказать давление на ближайших партнеров России, заявила в интервью Report эксперт, политический аналитик Института ЕврАзЭС Надана Фридрихсон, комментируя недавний доклад экспертов ООН о том, что Россию в ближайшее время постигнет кризис и стагнация вследствие западных санкций.

    "Судя по той ситуации, которую мы видим сегодня во внутриполитических реалиях, России – будет непросто. Однако такого рода доклады нельзя рассматривать как объективное суждение - идет информационная война", - заявила Н.Фридрихсон.

    "И понятно, что такие экспертные оценки призваны оказывать политическое давление, причем не столько на саму строптивую Россию, сколько на ее ближайших партнеров, я имею ввиду Белоруссию и Казахстан", - подчеркнула эксперт.

    Она напомнила заявление нового генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что структура намерена повысить внимание к Казахстану в рамках новых целей Альянса.

    "Это явный выпад против всего евразийского проекта", - сказала Н.Фридрихсон.

    Комментируя вопрос о возможности реализации проекта Турецкого потока, политический аналитик подчеркнула, что на Эрдогана будут оказывать серьезное давление - от предложения стать членом ЕС взамен отказа иметь дело с Россией до более радикальных методов.

    "Но если сделка будет реализована, реалии на Южном Кавказе и Ближнем востоке могут сильно измениться, со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнула она.

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