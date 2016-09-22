Национальный музей истории Азербайджана направил протест Государственному Эрмитажу России

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Национальный музей истории Азербайджана НАНА направил протест Государственному Эрмитажу России.

Об этом Report сообщили в пресс-службе музея.

Сообщается, что сегодня состоялось заседание научного совета. На заседании было сделано обращение директору Эрмитажа М.Б.Пиотровскому и в организационный комитет конференции в связи с включением в программу 2-й Международной конференции восточной нумизматики, который состоится 26-29 сентября в Государственном Эрмитаже, доклада А.Акопяна и П.Петрова под названием "Монетное дело ханств Восточной Армении (Иреван, Нахчыван, Карабах, Гянджа) (1747-1827)". Был выражен протест представлению авторами доклада, ссылающимися на фальшивые армянские утверждения, исконных азербайджанских земель в качестве так называемой "Восточной Армении".

В документе отмечается, что подобные утверждения противоречат исторической действительности, первоисточникам и являются наглядным примером очередной армянской провокации. В обращении члены научного совета потребовали исключить из программы конференции доклады А.Акопяна и П.Петрова.