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Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении азербайджанского самолета

Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении азербайджанского самолета Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении самолета AZAL вблизи Актау.
Внешняя политика
4 февраля 2025 г. 21:06
Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении азербайджанского самолета

Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, об этом говорится в предварительном отчете по итогам расследования, проведенного в соответствии с требованиями Приложения 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Отмечается, что согласно Чикагской конвенции ИКАО, после подготовки предварительного отчета в течение 1 года с даты происшествия должен быть подготовлен итоговый отчет о причинах катастрофы.

Республика Казахстан и другие государства, участвующие в расследовании, уже начали работу над подготовкой этого итогового отчета.

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Версия на английском языке Final report on Azerbaijani aircraft crash already being prepared
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təyyarəsinin qəzaya uğraması barədə yekun hesabatın hazırlanması işlərinə başlanılıb

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