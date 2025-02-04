Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении азербайджанского самолета

Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении самолета AZAL вблизи Актау.

Начата работа над подготовкой итогового отчета о крушении самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, об этом говорится в предварительном отчете по итогам расследования, проведенного в соответствии с требованиями Приложения 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Отмечается, что согласно Чикагской конвенции ИКАО, после подготовки предварительного отчета в течение 1 года с даты происшествия должен быть подготовлен итоговый отчет о причинах катастрофы.

Республика Казахстан и другие государства, участвующие в расследовании, уже начали работу над подготовкой этого итогового отчета.