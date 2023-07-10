Начался визит председателя Верховного суда и генпрокурора Турции в Нахчыван

Начался визит председателя Верховного суда Турции Мехмета Акарджа и генпрокурора Верховного суда Бекира Шахина в Нахчыванскую Автономную Республику.

Начался визит председателя Верховного суда Турции Мехмета Акарджа и генпрокурора Верховного суда Бекира Шахина в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как передает нахчыванское бюро Report, в рамках визита гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Нахчыван и возложили цветы.

Затем генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, Мехмет Акарджа и Бекир Шахин посетили Музей Гейдара Алиева, где ознакомились с экспонатами, отображающими жизнь и многогранную деятельность общенационального лидера.