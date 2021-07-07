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Начался визит комиссара ЕС на Южный Кавказ

Начался визит комиссара ЕС на Южный Кавказ Сегодня начался визит комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели на Южный Кавказ.
Внешняя политика
7 июля 2021 г. 10:23
Начался визит комиссара ЕС на Южный Кавказ
Оливера Вархели

Сегодня начался визит комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели на Южный Кавказ.

Как передает Report, О. Вархели прибыл в Грузию.

Напомним, что 8 июля комиссар ЕС будет находиться с визитом в Азербайджане. В Баку он встретится с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, руководителем Администрации президента Самиром Нуриевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Во время турне по Южному Кавказу, который продлится с 6 по 9 июля, Вархели представит экономический и инвестиционный план для региона Восточного партнерства, а также обсудит основные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqının komissarı Cənubi Qafqaza səfərə gəlir
Версия на английском языке South Caucasus visit of EU Neighbourhood and Enlargement Commissioner kickes off

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