Президент Азербайджана принимает участие на заседании Совета глав государств стран СНГ

Началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств ( СНГ) в формате видеоконференцсвязи

Началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств ( СНГ) в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщает Report, заседание открыл президент Беларуси Александр Лукашенко.

На мероприятии также выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В повестке дня встречи значатся одиннадцать вопросов. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут Решение о председательстве в Содружестве в 2022 году.

Ожидается, что Председателем в СНГ в следующем году станет Казахстан.

На саммите также планируется принять Заявление глав государств – участников СНГ в связи с 30-летием Содружества.

Главы государств рассмотрят также и, как ожидается, подпишут такие документы, как Заявление о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и Заявление о развитии сотрудничества в сфере миграции.

Намечено подписание еще двух документов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности. Это Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Решение о Руководителе Антитеррористического центра государств – участников СНГ.