Фахреттин Алтун: Карабах больше не подвергнется оккупации

Сегодня некоторые пытаются бросить тень на победу Азербайджана в Карабахе.

Сегодня некоторые пытаются бросить тень на победу Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что в период войны против азербайджанской армии велся "черный пиар" :

"Некоторые закрывают глаза на бедствия, через которые прошел азербайджанский народ. Мы не допустим подобной дезинформации. Мы будем говорить о карабахской победе в музыке, кино, литературе - везде. Сегодня Карабах свободен и больше не подвергнется оккупации".