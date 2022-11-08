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Фахреттин Алтун: Карабах больше не подвергнется оккупации

Фахреттин Алтун: Карабах больше не подвергнется оккупации Сегодня некоторые пытаются бросить тень на победу Азербайджана в Карабахе.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 12:15
Фахреттин Алтун: Карабах больше не подвергнется оккупации

Сегодня некоторые пытаются бросить тень на победу Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что в период войны против азербайджанской армии велся "черный пиар" :

"Некоторые закрывают глаза на бедствия, через которые прошел азербайджанский народ. Мы не допустим подобной дезинформации. Мы будем говорить о карабахской победе в музыке, кино, литературе - везде. Сегодня Карабах свободен и больше не подвергнется оккупации".

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Версия на английском языке Fahrettin Altun: 'Karabakh is free today and will never be enslaved again'
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA-nın idarə rəisi: "Qarabağ bir daha əsarət altına düşməyəcək"

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