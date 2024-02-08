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Наблюдатель от Кыргызстана: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами

Наблюдатель от Кыргызстана: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли на всей территории при соблюдении всех прав и свобод, а также в соответствии с общепризнанными демократическими принципами.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 13:22
Наблюдатель от Кыргызстана: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли на всей территории при соблюдении всех прав и свобод, а также в соответствии с общепризнанными демократическими принципами.

Как передает Report,об этом на пресс-конференции заявил наблюдатель от Кыргызстана, депутат Искендер Матраимов.

"Были учтены все слои населения. Для не имеющих возможность прийти в избирательный участок по состоянию здоровья были организованы выездные урны для голосования. Поздравляю весь азербайджанский народ с выборами. Желаю мира и процветания вашей страны",- сказал он.

Кыргызский депутат подчеркнул, что избирательное законодательство Азербайджана обеспечивает все необходимые условия для проведения демократических выборов.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstandan olan müşahidəçi: “Azərbaycanda seçkilər demokratik prinsiplərə uyğun keçirilib”

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