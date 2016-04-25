На встрече с президентом Ильхамом Алиевым была выражена уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-французских связей

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с депутатом Национальной ассамблеи Французской Республики, президентом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жаном-Франсуа Манселем.

Как сообщает Report, подчеркнув, что депутат Национальной ассамблеи Французской Республики, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель является близким другом Азербайджана, президент Ильхам Алиев особо отметил его роль в развитии отношений между нашими странами. Коснувшись проходящего в Баку VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, глава государства сказал, что на форум уже прибыли гости из многих стран, и выразил удовлетворение тем, что Франция представлена на мероприятии большой делегацией. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Форум также создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних отношений. Глава государства выразил уверенность в том, что визит Жана-Франсуа Манселя в нашу страну будет успешным.

Депутат Национальной ассамблеи Французской Республики, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель подчеркнул, что они поддерживают справедливую позицию Азербайджана в нынешних сложных условиях. Он сказал, что правительство Франции демонстрирует справедливую позицию в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, и они проводят работу, направленную на то, чтобы французская общественность ближе узнала Азербайджан. Коснувшись межпарламентского сотрудничества, Жан-Франсуа Мансель с удовлетворением отметил тесные дружеские связи и сотрудничество с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

На встрече говорилось о значении VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Францией, высказана уверенность в их дальнейшем укреплении.