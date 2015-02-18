На прошедшем в Турции при поддержке SOCAR мероприятии почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Завершился конкурс короткометражных фильмов, организованный журналом "Hazar World" действующего в Турции Института стратегических исследований "Хазар".

Как сообщили Report из SOCAR, по этому случаю в стамбульском кинотеатре "Feriye" состоялась церемония вручения премии.

Первого места удостоен фильм Омара Мираджа Тунча "Цветы рая" ("Cənnət çiçəkləri"). Участникам финала компания "SOCAR Türkiyə" вручила денежную премию.

Выступивший гендиректор Института стратегических исследований "Хазар" Халдун Яваш отметил, что на протяжении более 100 лет армяне учиняли против Турции и Азербайджана теракты, геноциды, совершали покушения, а самым страшным был Ходжалинский геноцид.

Присутствующая на мероприятии депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева затронула совершенное в Турции страшное убийство студентки, а также рассказала о страшной трагедии - Ходжалинском геноциде, учиненном 23 года назад.

Г.Пашаева отметила, что причастные к геноциду люди занимают сейчас в Армении высокие посты, и заявила о безразличии к данному преступлению организаций, представляющих себя миру в качестве защитников прав человека.