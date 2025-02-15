На полях Мюнхенской конференции по безопасности обсуждены двусторонние отношения Баку и Кишинева

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Молдовы Михаем Попшоем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Молдовы Михаем Попшоем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского дипломатического ведомства.

На встрече обсуждались текущая повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, в частности в сфере энергетической безопасности, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Была отмечена роль контактов на высшем и высоком уровнях в развитии дружественных отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении и поддержке.

Подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в рамках многосторонних платформ.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.